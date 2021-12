Sub-20 do Vitória larga na frente contra o Grêmio

O Vitória deu um passo importante rumo à decisão da Copa do Brasil Sub-20: na noite desta quarta-feira, 28, venceu o Grêmio por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal, no Barradão.

O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-esquerdo Mansur, que mandou um chute de muito longe e contou com a falha do goleiro Ygor, aos 18 minutos do segundo tempo.

O Leãozinho ainda teve uma grande chance para ampliar, aos 23 minutos da etapa complementar, mas o atacante Marcone desperdiçou uma cobrança de pênalti. O time comandado pelo técnico Amadeu foi formado inicialmente por Gustavo; Dimas, Rafael Fontes Josué e Mansur; Edson, Gabriel Soares, Maia e Mauri; Marcone e Willie.

Agora, para se classificar para a final do torneio e garantir a sua participação na Taça Libertadores da América Sub-20 em 2013, o time baiano precisará de pelo menos um empate no jogo da volta, que será disputado na próxima quarta-feira, 5, em Porto Alegre-RS.

Se perder por 1 a 0 para o time gaúcho, o rubro-negro decidirá a vaga nos pênaltis. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença. Se fizer gols e perder por um gol de diferença, o Vitória também se classifica.

Bahia x Atlético-MG - Pelo outro jogo da semifinal, disputado na última terça-feira, 27, em Belo Horizonte-MG, o Bahia levou 2 a 0 do Atlético-MG. O segundo jogo acontecerá na próxima terça-feira, 4, em Pituaçu.

