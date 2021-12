Sub-20 do Vitória já se prepara para jogo da volta

Depois da goleada de 4 a 1 aplicada sobre o Atlético-MG na noite da última terça-feira, 11, no Barradão, o elenco da categoria Sub-20 do Vitória já está de volta ao batente.

Os jogadores se reapresentaram na manhã desta quarta-feira, 12, na Toca do Leão, e já iniciaram a preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-20, marcado para o próximo sábado, 15, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos participaram apenas de um trabalho regenerativo, enquanto os demais membros do grupo fizeram um trabalho de posse de bola.

Motivo de preocupação durante a partida, o volante Gabriel Soares, que havia sofrido uma pancada na boca, já foi examinado e não preocupa os médicos do clube. O jogador deverá atuar normalmente no sábado.

Nesta quinta-feira, 13, o elenco do Sub-20 volta ao batente pela manhã e, à tarde, já embarca para Belo Horizonte.

