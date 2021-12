Sub-20 do Vitória inicia a preparação para a disputa da Copa São Paulo

Após a conquista da Copa do Nordeste sub-20, é hora do Vitória começar a voltar suas atenções para a primeira competição da temporada 2020, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, 9, a base rubro-negra se reapresentou na Toca do Leão para dar início à preparação do torneio que começa no dia 2 de janeiro.

Os relacionados para a competição ainda não foram divulgados, mas já é possível afirmar que o treinador Rodrigo Chagas não contará com alguns atletas campeões nordestino. Dentre as ausências, estão: o zagueiro John, o volante Maykon Douglas e o meia Matheus Tenório, que irão integrar a equipe profissional.

Além disso, os goleiros Lucas Arcanjo e Yuri; o lateral-esquerdo Gabriel Gomes; o zagueiro Jorge Fiúza; os volantes Paulo Victor, Figueiredo e Bruno Henrique; o meia Gabriel Santiago e os atacantes Luan Gabriel, Edson, Ruan Nascimento, Caíque Souza e Samuel integrarão o plantel de aspirantes (sub-23).

No entanto, alguns destaques do título da Copa do Nordeste ainda permanecem no grupo que estará em São Paulo. O goleiro Cabral, o lateral João Victor e o atacante David fazem parte dos campeões que estarão na equipe.

O Vitória está no Grupo 5 da competição e disputará dua primeira partida no dia 3, contra XV de Jaú. A chave do Leão ainda conta com as equipes do Serra-ES e Guarani-SP. Todos os confrontos dessa primeira fase serão realizados na cidade de Jaú.

