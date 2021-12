Sub-20 do Vitória goleia o Galo e abre vantagem na final

A torcida do Vitória está em polvorosa: na noite desta terça-feira, 11, no Barradão, viu o time sub-20 rubro-negro golear o Atlético-MG por 4 a 1 e dar um grande passo rumo ao título inédito da Copa do Brasil da categoria.

Com gol de Josué, o Leãozinho terminou o primeiro tempo de jogo com 1 a 0 em seu favor. Na segunda etapa, voltou para o campo muito mais impetuoso e balançou as redes mais três vezes: Matheus Salustiano fez o segundo e Alan Pinheiro assumiu a autoria dos dois últimos tentos.

No último minuto do jogo, porém, o time baiano sofreu um golpe: Roger cobrou falta no ângulo direito de Gustavo e amenizou um pouco a dificultosa tarefa do time mineiro, que precisará vencer o Vitória por pelo menos três gols de diferença para ficar com o título.

Para a decisão, que acontecerá na noite do próximo sábado, 15, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG, o Leãozinho pode ter perdido o volante Gabriel Soares, que saiu de campo contundido. Já o Atlético não terá Jesiel, que acabou expulso após ter cometido um pênalti, aos 40 minutos.

Na cobrança, Arthur Maia bateu mal e desperdiçou a chance de ampliar a goleada: mandou a bola no meio do gol, permitindo ao goleiro Paulo Uilton fazer a defesa. Mas o vacilo de Maia não tirou o brilho da festa nas arquibancadas e o resultado final deixou o Vitória muito perto da conquista do título.

O jogo - Empurrado pelo seu torcedor, que compareceu em grande número ao Barradão, o Vitória foi para cima do Atlético-MG desde os primeiros minutos do primeiro tempo.

Mas foi o time visitante quem assustou primeiro: aos seis minutos, Paulinho recebeu passe na entrada da área e bateu cruzado; a bola passou ao lado do gol de Gustavo.

Aos nove, Alan Pinheiro respondeu, mas estava sem ângulo e mandou para fora. Nove minutos depois, Gabriel Soares pegou rebote na área, mas despediçou. Aos 21, Mansur, livre na grande área atleticana, também desperdiçou outra boa chance: mandou a bola por cima.

A torcida rubro-negra passou a incentivar mais fortemente e comemorou o primeiro tento aos 35 minutos: após cobrança de escanteio, Josué aproveitou falha do goleiro Paulo Victor e, de cabeça, sacudiu as redes atleticanas. 1 a 0.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram para o campo com as mesmas formações com que haviam terminado a primeira etapa. Mas o jogo foi outro: num confronto aberto, sobraram boas jogadas de ataque e o placar sofreu mais quatro modificações.

O Vitória fez 2 a 0 aos 19 minutos: Arthur Maia lançou Matheus Salustiano por entre a defesa e o zagueiro rubro-negro ainda passou pelo goleiro atleticano antes de empurrar a bola para as redes. 2 a 0.

Aos 26, Willie fez boa jogada pelo lado esquerdo e rolou para Alan Pinheiro, que encontrou o gol vazio e assinalou 3 a 0 no placar. Aos 32, o camisa 9 recebeu cruzamento de Guilherme e completou para o gol mais uma vez.

A torcida foi à loucura e o Vitória ainda abusou de perder gols. Arthur Maia desperdiçou pênalti, aos 41. Mauri perdeu outra chance, aos 46. E, aos 49, o alvinegro de Minas ganhou um motivo para acreditar no título: Roger cobrou falta e diminuiu o placar. Mas a noite foi mesmo marcada pelo show do Leãozinho: triunfo por 4 a 1 e futebol de primeira.

