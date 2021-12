Sub-20 do Vitória estreia com empate na Copa Chivas

Os garotos do Vitória entraram em campo na terça-feira, 28, pela partida de estreia na Copa Chivas, no México, onde disputa a competição com outras 11 equipes de seis países. E as promessas rubro-negras começaram o torneio com um empate em 2 a 2 contra o time da casa, o Chivas Guadalajara.

Jogando em uma altitude de 1,6 mil metros acima do nível do mar, o Leão saiu atrás na partida, levando dois gols, mas conseguiu igualar o marcador. Os atacantes Léo Ceará e Sérgio (que havia entrado na segunda etapa) anotaram os tentos do rubro-negro.

O próximo compromisso do time de Carlos Amadeu será nesta quarta-feira, 29, às 19h (horário de Salvador), meio-dia no México, contra o Monterrey, time do zagueiro Victor Ramos, que defendeu as cores do Vitória na temporada passada.

