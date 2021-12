Sub-20 do Vitória é recebido com festa no aeroporto

Na tarde desta quinta-feira, 6, um dia depois de ter assegurado a sua classificação para a decisão da Copa do Brasil, o time Sub-20 do Vitória foi recebido com festa no aeroporto de Salvador.

Torcedores e familiares estiveram na seção de desembarque e recepcionaram os atletas, que voltarão ao batente às 9h30 desta sexta-feira, 7, para iniciar a preparação para os dois jogos decisivos que fará contra o finalista Atlético-MG.

O primeiro confronto das finais será disputado na próxima terça-feira, 11, no Barradão, às 19h (horári da Bahia). O jogo da volta acontecerá no sábado, 15, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas-MG.

"Importante agora é o time seguir com a mesma pegada. Primeiro, vamos tentar um resultado em casa que permita a vantagem em Sete Lagoas", declarou o meia Arthur Maia.

Já o técnico da equipe, Carlos Amadeu, aproveitou a oportunidade para convocar a torcida rubro-negra a lotar o Barradão: "A torcida não vai deixar escapar essa oportunidade de lotar o Barradão. Tenho certeza que isso vai acontecer. A torcida tem tudo para fazer história junto com nosso time", disse.

