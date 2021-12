Sub-17 do Vitória inicia busca por uma vaga inédita na final

Enquanto o time profissional do Leão apenas treina, a base rubro-negra mantém a tradição e o calendário cheio de decisões. Na busca pela inédita vaga na final da Copa do Brasil Sub-17, o Leão enfrenta nesta terça-feira, 28, o Flamengo, às 19h45, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda. É o primeiro jogo das semifinais.

A delegação rubro-negra viajou na segunda-feira, 27, para o Rio de Janeiro sem desfalques. O goleiro Eugênio, suspenso no segundo jogo das quartas de final, diante do São Paulo, está à disposição. Porém, o técnico João Burse vai optar pelo reserva Jonh, que teve boa exibição no empate sem gols com o Tricolor paulista .

Além do São Paulo, o Vitória sub-17 também despachou o Sampaio Corrêa e o Palmeiras. O Leão terá a presença do artilheiro do time na competição, Yan, com quatro gols. O atacante estava com dores musculares, mas foi liberado pelos médicos para atuar.

Com força máxima, o Vitória enfrenta o Flamengo com Jonh; Cedric, Rangerson, Gabriel e Padilha; Hebert, Farinha e Geovane; Yan, Eron e Caíque. O duelo de volta será no Barradão, dia 5 de maio, às 18h30. O vencedor pega o classificado do duelo entre Botafogo e América Mineiro.

Polêmica com Rafaelson

Também finalista no Baianão Sub-20, o Vitória volta a enfrentar o rival Bahia na próxima sexta, em Pituaçu. Na partida de ida, o Leão venceu por 2 a 0, com gols e Euller e de Rafaelson, que foi tema de polêmica na segunda.

O jogador teria sido acusado de 'gato', termo utilizado para atletas que tiveram sua certidão de nascimento alterada. O atleta de 18 anos, que também fez parte da base do Bahia, tem uma diferença de idade de três meses com o irmão mais velho, ocasionando a polêmica. Em nota, a diretoria do clube esclareceu que o erro está na certidão de Ranielson, irmão do jogador.

"Rafaelson atuou pela divisão de base do Bahia, clube pelo qual foi registrado com indicação da data de nascimento citada. A diretoria do Vitória tranquiliza a sua torcida quanto à regularidade do atleta, destacando a sua estranheza pelo fato de jamais ter sido alegada a pretensa irregularidade - que somente foi feita agora, após derrota do adversário", publicou o Vitória.

