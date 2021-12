STJD suspende Renato Cajá por apenas dois jogos

A torcida do Vitória pode respirar aliviada: o meia Renato Cajá, que poderia pegar um gancho de até 180 dias de suspensão, ficará de fora por apenas dois jogos nas competições nacionais do calendário.

A sentença saiu na tarde desta sexta-feira, 8, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJD) levou a júri Cajá, o meia Escudero, o técnico Caio Júnior e o próprio Esporte Clube Vitória por causa da confusão no dia 17 de fevereiro, quando o rubro-negro fora eliminado da Copa do Nordeste, em pleno Barradão, para o Ceará.

O STJD decidiu também por absolver Escudero e por suspender Caio Júnior por um jogo. Já o Vitória não perderá o mando de campo, mas foi condenado a pagar uma multa de R$ 3 mil. Assim como Escudero, o jogador Eric, do Ceará, que havia sido expulso durante a partida e que já cumpriu suspensão automática, foi absolvido.

Defesa - Para se defender das acusações, o departamento jurídico do Vitória apresentou um vídeo em que apontou os erros do árbitro que teriam servido de justificativa para que atletas e membros da comissão técnica do clube se exaltassem.

Com as imagens, o rubro-negro argumentou também que Renato Cajá não teria dado um tapa no árbitro, conforme constava da súmula da partida. Com isso, conseguiu neutralizar a acusação de agressão que recaía sobre o meio-campista e a pena foi abrandada. Em três votos, o júri tomou as decisões com unanimidade.

Entenda o caso - Na etapa final da partida contra o Ceará, válida pelas quartas de final do Nordestão, o árbitro pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior deixou de marcar pênaltis em Dinei e em Luís Alberto, quando o Vitória já perdia por 4 a 1.

A decisão inflamou os ânimos dos jogadores do Leão e o argentino Escudero foi quem reclamou mais acintosamente. Acabou expulso. Ao final da partida, os jogadores rubro-negros cercaram os árbitros do jogo e a confusão se iniciou.

Na súmula, Gilberto relatou ter sido agredido por Renato Cajá e ter sido ofendido verbalmente por Escudero e por Caio Júnior. Para completar, ainda alegou que a comissão técnica rubro-negra o teria pressionado após o final do certame.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Renato Cajá poderia pegar um gancho de até 180 dias de suspensão, Escudero e Caio Júnior poderiam ser suspensos, e o Vitória poderia ser multado, além de eventualmente perder o mando de campo.

