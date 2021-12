STJD pede esclarecimentos ao Vitória e à CBF sobre caso Victor Ramos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) enviou um ofício, na noite desta segunda-feira, 5, ao Departamento de Registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Vitória para que esclareçam a situação do zagueiro Victor Ramos . Agora, eles têm até dois dias para responder o andamento do processo na Fifa e se houve alguma decisão. Depois do retorno é que o STJD decidirá se aceita ou arquiva o processo.

O Internacional entrou no STJD, na última quinta-feira, 30, anexando documentos ao processo 71/2016, já aberto pelo Bahia durante o Campeonato Baiano deste ano, alegando irregularidade na situação de Victor Ramos. Segundo o time gaúcho, os documentos "servirão para ratificar a gravidade, e comprovar a má-fé da conduta dolosamente praticada pelo E. C. Vitória".

O problema estaria na transação do jogador, que pertence ao Monterrey, do México, para o Vitória, após o término do vínculo do jogador com o Palmeiras. A irregularidade seria porque o jogador pertence ao Monterrey e a transação efetuada foi nacional, e não internacional, como prevê a FIFA.

O caso

O Bahia e o Flamengo de Guanambi entraram com uma ação durante o Campeonato Baiano deste ano alegando que o jogador estava irregular. No entanto, a transação foi considerada nacional pelo subprocurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), Hélio Menezes, e foi liberado para disputa do campeonato.

