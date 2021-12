STJD nega efeito suspensivo ao recurso do Vitória; clube repudia decisão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio do auditor Marcelo de Lima e Silva, negou o efeito suspensivo ao recurso do Vitória, nesta quinta-feira, 22, relativo às punições dadas ao técnico Vagner Mancini e aos atletas Kanu, Yago, Rhayner e Denilson.

O Rubro-Negro entrou com pedido logo após a imposição das penas no julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), realizado no dia 9 de março.

Na ocasião, o treinador Mancini foi punido com cinco jogos, Denilson, Rhayner e Yago receberam punição de oito jogos e Kanu teve a pena mais severa, com 90 dias de punição, 11 jogos no Baianão e multa de R$ 75 mil.

Com o recurso negado, o Leão emitiu uma nota na qual repudia a decisão e informou que solicitará um mandado de garantia, dirigido ao presidente do pleno, reivindicando os direitos dos atletas.

