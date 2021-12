STJD multa Vitória por corneta jogada em campo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Vitória com uma multa de apenas R$ 500, por conta de uma corneta arremessada no campo da Fonte Nova em direção à equipe de arbitragem no dia 30 de maio.

O caso ocorreu no fim da partida entre Vitória x Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Um torcedor atirou o objeto na direção do árbitro Rodolpho Toski Marques, que relatou o fato na súmula. No entanto, o objeto "não atingiu nem um membro da equipe de arbitragem", como revela o texto.

O Vitória foi denunciado e corria risco de ser punido com multa de até R$ 100 mil, além de perda de 10 mandos de campo.

