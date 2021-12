STJD mantém arquivamento de denúncia do Internacional

O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, optou na tarde desta segunda-feira, 19, por manter arquivado o pedido do clube gaúcho para analisar a suposta inscrição irregular do zagueiro Victor Ramos, do Vitória. Com isso, rejeitou o pedido do Inter de revisão da decisão anterior.

A cada capítulo desta trama do futebol fica mais evidente a inocência do clube baiano. E a certeza de que a equipe gaúcha terá mesmo que disputar pela primeira vez em sua história a Segunda Divisão do Brasileirão.

O departamento jurídico do Internacional ainda estuda o que fazer diante da nova negativa. O objetivo do clube gaúcho era de que o Tribunal, ao menos, analisasse os documentos .

