STJD julgará jogadores do Vitória nesta sexta-feira

O futuro do Vitória na temporada dependerá muito do que acontecerá na tarde da próxima sexta-feira, 8, dia em que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) levará a júri os meias Renato Cajá e Escudero, o técnico Caio Júnior e o próprio time baiano.

Tudo por causa da confusão em que o rubro-negro se meteu no dia 17 de fevereiro, quando, ao perder para o Ceará e ser eliminado da Copa do Nordeste, contestou veementemente a atuação do árbitro pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Na súmula do jogo, Gilberto relatou ter sido agredido por Cajá e ter sido ofendido verbalmente por Escudero e por Caio Júnior. Para completar, ainda alegou que a comissão técnica rubro-negra o teria pressionado após o final do certame.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Renato Cajá poderá pegar um gancho de até 180 dias de suspensão, Escudero e Caio Júnior poderão pagar multa e serem suspensos, e o Vitória poderá ser igualmente multado, além de eventualmente perder o mando de campo em jogos do Campeonato Baiano e do Campeonato Brasileiro.

Defesa - Para se defender das acusações, a comissão técnica do Vitória selecionou, num vídeo com duração de cerca de seis minutos, lances em que o árbitro do jogo teria errado e prejudicado o Leão durante a partida.

O clube estaria disposto ainda a exibir o vídeo durante o julgamento. O meia Renato Cajá, contra quem pesará a acusação mais grave, juntamente com o departamento jurídico do clube, também deverá viajar ao Rio de Janeiro para dar o seu depoimento.

