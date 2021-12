STJD decide arquivar caso Victor Ramos

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou em definitivo o inquérito sobre a regularização da transferência do zagueiro Victor Ramos ao Vitória e sua participação no Campeonato Baiano 2016.

O vice-presidente e corregedor do STJD, Ronaldo Botelho, extinguiu também o mandado de segurança impetrado pelo Bahia e a medida inominada pelo Flamengo de Guanambi.

No processo consta posicionamento da FIFA. A entidade disse que a transferência de Victor Ramos do Palmeiras para o rubro-negro não foi registrada no sistema de transferência da entidade, o TMS, o que é obrigatório. Mas entendeu que, como essas medidas não foram tomadas, o vínculo do atleta foi o mesmo de quando ele foi emprestado do clube mexicano Monterrey ao Palmeiras, e, portanto, a transferência teria permanecido em esfera nacional.

O gerente jurídico do Bahia, Vitor Ferraz, disse que a justificativa da FIFA reforça a tese do clube de que o não-registro do atleta via TMS seria uma irregularidade. Ele lembrou, também, que o clube tem uma ação na própria FIFA para julgar o caso.

O vice-presidente do Vitória, Manoel Matos, confirmou que o Leão processará o rival. "Tivemos a imagem prejudicada em nível nacional, fomos questionados pela mídia escrita e televisiva, foi um processo muito desgastante. Agora que o caso já foi concluído, encaminharemos ao setor jurídico do clube as providências necessárias". Além do Vitória, Reinaldo Buzzoni, diretor de transferências da CBF, e o próprio Victor Ramos podem entrar com ações contra o tricolor.

