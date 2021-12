STJD amplia pena e Caio Jr. será desfalque na Copa do Brasil

O treinador Caio Júnior recebeu mais um jogo de punição e não vai poder comandar o time do banco de reservas no próximo jogo do Vitória pela Copa do Brasil, contra o Salgueiro-PE, ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira, 25, o recurso da procuradoria pedindo que a decisão fosse revista por conta da confusão no jogo contra o Ceará, válido pela Copa do Nordeste, no dia 17 de fevereiro. O técnico recebeu gancho de mais uma partida.

Caio não esteve à beira do gramado na estreia do Leão no torneio (contra o Mixto-MT, no dia 10 de abril) cumprindo suspensão em primeira instância. O meia Renato Cajá também não participou da partida, mas o tribunal decidiu manter a punição de dois jogos imposta ao jogador.

O primeiro julgamento aconteceu no dia 8 de março. A princípio o treinador ficaria suspenso por apenas um jogo, enquanto o meia pegaria gancho de duas partidas porém com o novo julgamento, ambos não poderão encarar o Salgueiro-PE na próxima fase da Copa do Brasil.

Árbitro relata agressão - A confusão foi causada no final do jogo que resultou na eliminação do Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 17 de fevereiro. Com o placar já definido em 4 a 1 para o Ceará, o árbitro pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior expulsou Renato Cajá aos 46 minutos da segunda etapa.

De acordo com a súmula, o meia rubro-negro reclamou das marcações e chegou a lhe agredir com um tapa. Logo após mostrar o cartão vermelho a Cajá, o argentino Escudero também foi expulso de campo por reclamação. Insatisfeito com a postura do árbitro, o treinador questionou os cartões e o agrediu verbalmente: "Gilberto, você é um cagão, você um ladrão, nunca mais você apita aqui", relatou na súmula.

Caio Júnior e Renato Cajá estiveram presentes no primeiro julgamento e prestaram depoimento. O meia disse que se dirigiu ao árbitro para questionar o motivo dele não ter marcado um pênalti não marcado em dois jogadores do Vitória e não o empurrou em momento algum, como citou Gilberto Rodrigues.

"Fui em direção a ele perguntando o motivo dele não ter marcado, mas em nenhum momento eu o empurrei como ele disse. Após falar, me virei e saí, logo após ele me expulsou. Peguei no braço dele para perguntar o motivo da expulsão. Sou jogador a muitos anos e isso nunca aconteceu. Eu gesticulei bastante, reclamei, mas não agredi ele", relatou o camisa 10 do Leão.

Caio garantiu não ter sido ofensivo com o árbitro e disse que não tem histórico de agressão. Segundo ele, as interpretações do juiz causou ônus ao time rubro-negro: "Ele nos prejudicou e causou prejuízos enormes ao clube e, para ele, nada aconteceu. Fiz questão de estar aqui para lutar pela minha absolvição", declarou o comandante.

Punição revista - Com mais um jogo de punição ao técnico Caio Júnior e a manutenção do gancho ao meia Renato Cajá (ambos com uma partida já cumprida), os dois ficarão de fora do duelo na próxima fase pela Copa do Brasil. O comandante foi julgado pelos atos de "constranger, ameaçar e ofender alguém" conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e o jogador, enquadrado por manter uma "conduta contrária à ética desportiva".

No mesmo julgamento, o argentino Escudero, do Leão, e o lateral Eric, do Ceará, foram absolvidos. Já o Vitória, denunciado pela confusão dentro de campo, foi multado em R$ 3 mil.

