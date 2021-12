Em uma Ilha do Retiro lotada, o Sport venceu o Ceará por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 5, e foi aos 36 pontos, na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gabriel, ex-Bahia.

Com o resultado positivo dos pernambucanos, o Vitória foi quem herdou a vaga no Z-4, no 17º lugar, com 34 pontos. Já o Vozão fica na 15ª colocação, com 37 pontos.

Sport bate o Ceará e coloca o Vitória na zona de rebaixamento

