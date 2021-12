Souza vai bem em treino, mas continua sob desconfiança

Souza segue dividindo opiniões em sua nova fase defendendo o Vitória. Em seu perfil na rede social Instagram, postou foto com a camisa do Leão e a frase: "vermelho e preto no sangue". Mesmo assim, recebeu reprovação da Torcida Uniformizada os Imbatíveis.

Em nota, a TUI assegurou que vai agendar uma reunião para conversar pessoalmente com o atacante e a diretoria do clube. Segundo a organizada, Souza é um atleta em declínio a atribui a culpa pelo negócio ao diretor de futebol, Raimundo Queiroz.

"Essa é uma contratação que não nos agrada em nada. Demonstra acomodação do diretor de futebol Raimundo Queiróz, que assumiu a contratação de um jogador encostado, desagregador, descompromissado e em declínio. Além de não vermos nada que possa ser benéfico nessa vinda, ainda ajudou o rival a se livrar de um problema. Lamentamos o consentimento da diretoria sobre esse assunto", pontuou a nota.

Porém, o jogador não receberá vaias na sua estreia. Pelo menos é o que garante o presidente da torcida organizada, Gabriel Oliveira. "Como agora o mesmo é jogador do Vitória, apoiaremos como apoiamos todos aqueles que vestem a camisa do nosso time e têm respeito pela instituição, torcida e com a própria imagem", disse ele.

Caveirão garçom

No primeiro dia como jogador do Vitória, Souza mostrou que não quer problemas com ninguém. Muito pelo contrário. Pela primeira vez o atacante participou de um coletivo no Leão, atuando no time reserva. Ele não marcou gols, mas jogou durante toda a atividade e deu assistência para um gol de William Henrique. Também ajustou a pontaria com chutes a gol e mostrou estar calibrado.

Para o presidente do clube, Carlos Falcão, a rejeição de boa parte da torcida é normal e vai depender apenas de Souza para mudar o quadro atual. O dirigente garante que em pouco tempo a emoção do torcedor será outra quando o Caveirão começar a balançar a rede.

"Souza aceitou nossa proposta, a pior entre as outras que ele recebeu de clubes que disputam a Série A. Ele quer mostrar serviço. Tenho certeza de que a parte contra da torcida vai abraçar o atleta quando o jogador começar a fazer gol. Assumo esta responsabilidade", discursou o mandatário do clube.

Souza já está regularizado e pediu para jogar no próximo Ba-Vi, dia 23 de março.

Aniversariante em boa fase

Sensação do Leão na temporada, José Welison comemorou na terça-feira, 11, 19 anos de vida e não escondeu que foi o melhor aniversário que já teve.

"Fazer gol e ser reconhecido no time titular foram os melhores presentes antecipados que já ganhei. Eu já acreditava que poderia fazer um bom trabalho e estou sendo reconhecido. É uma responsabilidade enorme, mas estou preparado, apesar da pouca idade", disse o atleta.

