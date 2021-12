Souza provoca ex-torcida e quer fazer gol no Bahia

Sem meias palavras, enrolação ou pedido de tempo para se reerguer. Souza, na sua apresentação oficial como novo atacante do Vitória, avisou que está pronto para estrear com a camisa rubro-negra, principalmente contra seu ex-clube, o Bahia. O atleta já está regularizado, mas depende ainda do aval de uma pessoa.

"Quero jogar o próximo Ba-Vi. Estou pronto. Só depende do Ney Franco. Se nosso técnico me quiser no jogo, tô dentro. Estou motivado, feliz e pronto", avisa o Caveirão, que faz questão de desvincular seu apelido ao seu ex-clube e atualmente rival. "O apelido Caveirão é da época do Flamengo. Quem me colocou este apelido foi Gerson, o Canhotinha de Ouro. Não foi no Bahia que me colocaram este apelido", disse, com tom provocador.

Souza não nega a vontade pessoal de rever o Bahia, agora como adversário. Apesar de se mostrar respeitoso com funcionários do clube, o Caveirão não esconde que até a comemoração de um possível gol já está planejada. "Vai ser surpresa o que vou fazer se fizer um gol (no Bahia). Vocês terão uma grande surpresa. Já está sendo elaborado há muito tempo na mente", provoca.

Tamanha mágoa pelo ex-clube pode se transformar em arma para o Vitória, que busca em Souza o faro de gol que fez dele artilheiro do Brasileirão de 2006. "Vi na internet que fiz apenas um gol ano passado. Claro, não joguei! Só posso fazer gol se eu jogar, né? Fiquei muito tempo no Bahia afastado. Não preciso falar mais sobre isto. Treinava afastado e tinha minha vida fora do campo. Fica difícil segurar. Chateado, magoado, acabei fazendo coisas extracampo que me prejudicaram. Estou com cabeça boa, feliz e é vida que segue. Agora só quero uma coisa: fazer gol", disse.

Contrato

O salário de Souza no Vitória está longe de ser os R$ 200 mil que ganhava no Bahia. Existe um salário fixo, que chega a R$ 50 mil, mas o dinheiro extra vai depender do seu rendimento dentro de campo, o que não será problema para Souza.

"Só depende de mim. Assinei este contrato porque só depende de mim. Eu confio em mim. Se reparar na quantidade de gols que já fiz na carreira, fiz o contrato e estou tranquilo. Se me botarem pra jogar, vai ser problema. Eu, com a cabeça boa, vou ser sincero, vai ser difícil me segurar", completou.

No Leão, Souza se diz amigo de Juan e Ney Franco. Ambos trabalharam como ele no Flamengo.

