Souza marca, Leão goleia e encara o Bahia na final

Deu a lógica no Campeonato Baiano. Com uma excelente campanha na primeira fase e somente uma derrota no estadual, o Vitória recebeu o xará de Conquista na tarde deste domingo, 30, no estádio de Pituaçu, passeou em campo e aplicou a maior goleada do campeonato.

Com direito a gol relâmpago de Souza (aos dois minutos de jogo), que atuou pela primeira vez como titular diante da sua torcida, o rubro-negro bateu o Bode por 6 a 0 e carimbou a vaga na decisão do estadual. Hugo, Juan, William Henrique e Ayrton (duas vezes) completaram o massacre.

Depois de um suado triunfo por 3 a 2 na primeira partida da semifinal, o Leão tinha o direito de ainda poder perder por até um gol de diferença que garantiria a vaga na final. E se alguém apostasse que o time jogaria com o regulamento debaixo do braço, certamente se frustrou.

A equipe de Ney Franco dominou as ações desde o minuto inicial e abafou o Vitória da Conquista no campo de defesa. Dos seis gols marcados na partida, três surgiram após erros individuais da equipe do Bode. Wilson, por sua vez, quase não foi incomodado.

Agora as equipes de melhor ataque e defesa vão medir forças na final. O primeiro encontro entre Vitória (com 26 gols marcados) e Bahia (com nove tentos sofridos) será no próximo domingo, 6, às 16h, na Arena Fonte Nova. O Leão terá a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. A partida está agendada para o dia 13 de abril, no mesmo horário, no estádio de Pituaçu.

Passeio rubro-negro

O gol relâmpago de Souza, logo aos dois minutos de bola rolando era somente o presságio do que estava por vir. Após um vacilo da defesa do Vitória da conquista, o Caveirão anotou seu primeiro tento com a camisa tricolor e abriu a porteira da goleada.

Hugo e Juan marcaram o segundo e terceiro gol, respectivamente, da primeira etapa, também em vacilos do sistema defensivo do Bode. Sufocado no campo de defesa, o Conquista pouco conseguiu criar e foi dominado pelo rubro-negro nos dois tempos de jogo.

O Vitória completou a goleada com um belo gol de falta de Ayrton, que balançou a rede pela segunda vez com um bela finalização, e outro de William Henrique, o Leão encerrou a goleada. Sem contar as inúmeras chances desperdiçadas, o Vitória somente administrou o resultado na segunda etapa e aguardou o fim da partida.





Diego Barreto Souza marca, Leão goleia e encara o Bahia na final

Donos das melhores campanhas no estadual, Bahia e Vitória vão se enfrentar na final do Campeonato Baiano nos próximos dias 6 e 13 de abril. O Bahia tem a melhor defesa do torneio e o Vitória, o melhor ataque.

Eliminados da Copa do Nordeste ainda na primeira fase, a dupla entrou na fase de grupos com foco total no Baianão e cumpriu a expectativa chegando juntos à decisão.

O Vitória tem um pequeno tabu a bater: já são cinco jogos que o time não sabe o que é vencer o rival, perdendo, inclusive, o primeiro Ba-Vi da temporada, válido ainda pela fase de grupos do Baianão, quando caiu por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, no dia 23 de março.

adblock ativo