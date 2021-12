Souza marca em coletivo na Toca do Leão

O atacante Souza marcou um dos gols no coletivo-tático realizado na tarde desta quarta-feira, 12, na Toca do Leão. O jogador foi escalado no time dos reservas e garantiu o empate contra os titulares em 2 a 2. O meia Hugo também treinou.

O técnico Ney Franco não contou com Juan, poupado por estar com dores no músculo adutor, e Mauri, com um trauma no joelho direito.

O treinador esboçou a equipe que deve começar a partida contra a Juazeirense, no sábado, 16, no estádio de Pituaçu, com Wilson; Ayrton, Matheus Salustiano, Jonathan Ferrari e Mansur; Marcelo, José Welison, Cáceres e Felipe; Marquinhos e Dinei.

Na lateral esquerda, com Juan poupado, Mansur assumiu a posição. Outro que não participou da atividade foi o zagueiro Rodrigo Defendi, por questões técnicas. O jogador treinou à parte com Rômulo, Danilo Tarracha, Neto Coruja, Adailton, Gabriel Soares e Luiz Gustavo, expulso do último jogo.

Além de Souza, Alan Pinheiro marcou para o time reserva. Os gols da equipe titular foram de Felipe e Marquinhos.

Após o treino, Hugo e Souza pedalaram mais 20 minutos na bicicleta ergométrica.

De acordo com o médico Rodrigo Vasco da Gama, o lateral Juan deve estar liberado a partir desta quinta-feira, 12, quando o time volta a treinar no CT.

