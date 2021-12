Souza é relacionado, mas acaba cortado do clássico

A desejada estreia do atacante Souza com a camisa do Vitória não será contra sua ex-equipe. O Caveirão, que havia sido relacionado para o clássico após o treino desta sexta-feira, 21, foi retirado da lista por orientação do preparador físico do clube, Alexandre Lopes.

O atacante participou normalmente das atividades, entre os reservas, e vinha trabalhando firme a parte física para estar apto a atuar contra o Bahia. Mas após as atividades, Lopes sugeriu que o atleta fosse preservado no duelo para melhorar o preparo físico para o primeiro jogo das semifinais, na próxima quarta-feira, 26.

Em compensação, o meia Hugo, que foi contratado no mesmo período que o atacante, foi relacionado e vai para o clássico. Ele chegou ao clube para ocupar a lacuna no meio campo deixada após lesão de Escudero e deve fazer sua primeira partida com a camisa do Vitória.

Bahia e Vitória farão o segundo clássico da temporada no próximo domingo, 23, às 16h, na Arena Fonte Nova. Ambas as equipes são líderes das suas chaves e já estão garantidos na próxima fase do Campeonato Baiano.

