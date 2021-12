Sócios-torcedores do Vitória aprovam antecipação de eleições no clube

A antecipação das eleições para a escolha da nova presidência do Esporte Clube Vitória foi aprovada na manhã deste domingo, 31, durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no Barradão. A votação, que aconteceria no mês de setembro, passa a ser em abril.

Com 284 votos a favor e 244 contra, os sócios decidiram que as eleições acontecerão em dois turnos, em datas a serem definidas. Com o objetivo colocar um fim no mandato do presidente Ricardo David, a assembleia foi convocada em janeiro, por um grupo de torcedores do Rubro-Negro, e aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vitória no dia 15 deste mês.

A assembleia foi idealizada após a temporada irregular do Vitória em 2018, que resultou no rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

No início de 2019, o Rubro-Negro não apresentou evolução em campo e acabou sendo eliminado pelo Moto Club na primeira fase da Copa do Brasil. A partida ocorreu em 13 de fevereiro, com o placar final de 2 a 0 para o time maranhense.

A pressão aumentou no último dia 17, quando o Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano, dentro do Barradão, após perder por 2 a 0 para o Fluminense de Feira.

Votação, que aconteceria no mês de setembro, passa a ser em abril.

adblock ativo