Sócios elegem nesta 5ª chapa que comandará o Vitória

Na noite desta quinta-feira, 15, no pleito mais plural da história rubro-negra, o torcedor vai conhecer a chapa que governará o Vitória pelos próximos três anos. Quatro grupos estão na disputa. A votação ocorre no Barradão das 11h às 21h. Os sócios com mais de 18 meses, incluindo aqueles do programa Sou Mais Vitória, são os aptos a votar.

Pelo estatuto do clube, as eleições ainda são indiretas. Ou seja, os sócios elegem o Conselho, e o Conselho elege o presidente. Portanto, será escolhido oficialmente nesta quinta somente o novo Conselho Deliberativo, a ser formado por 200 membros efetivos e 70 suplentes, todos oriundos da chapa vencedora.

Porém, na prática, até por não haver proporcionalidade não formação do Conselho, já se saberá ao final desta noite quem ocupará a presidência do Leão no próximo triênio.

Isso porque todas as chapas, em vencendo o pleito desta quinta, já informaram quem escolherão como presidente. Pelo ritual do estatuto, o Conselho Deliberativo eleito será empossado imediatamente e tem no máximo cinco dias para eleger o presidente do clube. A tendência é que a escolha do mandatário, já com a posse, ocorra no domingo.

Uma dos grupos concorrentes é o 'Vitória Cada Vez Mais Forte', que apoia a reeleição de Raimundo Viana. Outro é o 'Vitória de Todos Nós', formado por dissidentes da situação e que terá como presidente Ricardo David, diretor de planejamento do clube de dezembro de 2013 a novembro de 2014 e diretor de marketing de novembro de 2014 a outubro de 2015. O grupo 'Vitória do Torcedor', por sua vez, tem um histórico de oposição e colocará na presidência Ivã de Almeida, candidato derrotado por Viana em março de 2015 na ocasião de eleição para completar o mandato de Carlos Falcão, que havia renunciado. Já o 'Vitória Gigante' empossará Paulo Carneiro, que voltaria após comandar o clube entre 1991 e 2005.

Há uma semana, as quatro chapas vieram ao A TARDE para serem entrevistadas e exporem suas propostas. À exceção de Raimundo Viana, que não havia confirmado publicamente a candidatura, todos os candidatos a presidente estiveram presentes. A chapa 'Vitória Cada Vez Mais Forte' foi representada pelos candidatos à diretoria do Conselho Deliberativo.

Quatro grupos estão na disputa

Vitória Cada Vez mais Forte

A chapa - Ligada a grupos de apoio às últimas gestões no Vitória. Depois do ‘racha’ que gerou uma chapa dissidente da situação, este grupo preferiu se manter ao lado do presidente Raimundo Viana

Diretoria do conselho - Pedro Godinho (presidente) e Djalma Abreu (vice)

Presidência do clube - Raimundo Viana (foto), presidente desde 31 de março de 2015

Vitória de Todos Nós

A chapa - Composta em boa parte por pessoas que apoiaram a gestão de Carlos Falcão e apoiavam a de Viana, mas que, insatisfeitas com rumos do clube, tornaram-se oposição. Tem o apoio da Torcida Os Imbatíveis

Diretoria do conselho - Christóvão Rios (presidente) e Nilton Almeida (vice)

Presidência do clube - Ricardo David (foto), diretor do clube entre dezembro de 2013 e outubro de 2015

Vitória Do Torcedor

A chapa - Ligada à oposição. Reúne alguns movimentos de arquibancada e antigas lideranças como os ex-presidentes José Rocha, Adhemar Lemos Júnior e Jorginho Sampaio

Diretoria do conselho - Paulo Catharino Filho (presidente) e Robinson Almeida (vice)

Presidência do clube - Ivã de Almeida (foto), derrotado por Viana em 2015, luta por 1ª chance à frente do Vitória

Vitória Gigante

A chapa - Também oposição. Composta em uma parte por grupos de jovens e em outra pelo grupo do ex-presidente Paulo Carneiro. Tem o apoio de ex-jogadores como Bebeto Campos, Paulo Isidoro e Junior Nagata

Diretoria do conselho - Walter Seijo (presidente) e Larissa Dantas (vice)

Presidência do clube - Paulo Carneiro (foto), diretor entre 1988 e 1991 e presidente de 1991 a 2005

