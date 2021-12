Sócios do Vitória vão às urnas para eleger o novo presidente

Para chegar ao histórico dia, nesta quarta-feira, 13, é preciso retornar a outro marco da vida do Esporte Clube Vitória: 2 de abril de 2017, data em que os sócios do Leão aprovaram um novo estatuto, que incluía eleição direta para presidente.

Desta forma, os mesmos associados passaram a ser aqueles que decidem o futuro do clube. Nesta quarta, a era da democracia rubro-negra será inaugurada com um pleito excepcional. Devido à renúncia de Ivã de Almeida, eleito mandatário do Vitória no fim do ano passado, um substituto vai ser definido pelos associados para complementar o triênio 2017-2019.

A eleição compreende a escolha de um novo vice-presidente, o que significa que Agenor Gordilho se despede. Ele passou a gerir o clube a partir do momento em que Ivã de Almeida se licenciou pela primeira vez, em julho – a licença foi renovada em outubro.

O A TARDE realizou entrevistas com os cinco candidatos que foram apresentados à torcida: Ricardo David, que tem como postulante a vice-presidente Chico Salles pela chapa ‘Ricardo Presidente’; Raimundo Viana (‘Amor de Leão’, com o vice Djalma Abreu): Manoel Matos (‘Vitória unido, Vitória forte’, com o vice Lucas Brandão); Tiago Ruas (‘Modernizar para vencer’, com o vice Andrei Fucs); e Gilson Presídio (‘Democracia Vitoriana’, com o vice Jânio Ferraz).

A votação será no Barradão e estará aberta a partir das 8h. Os pouco mais de 2,7 mil associados aptos – sócios em dia, com o tempo mínimo de 18 meses consecutivos de carência – terão até as 20h para exercer seu direito.

O sistema utilizado será o de urnas eletrônicas. Assim, o torcedor vai escolher seu candidato por meio de números, sorteados pelo Vitória na última segunda: Ricardo David (33), Manoel Matos (22), Tiago Ruas (55), Raimundo Viana (44) e Gilson Presídio (11).

Há, porém, a possibilidade real de o pleito desta quarta ainda não ser conclusivo. Isso só acontecerá se um dos cinco candidatos conseguir mais de 50% da preferência dos associados. Caso contrário, os dois mais votados medirão forças em um segundo turno, programado para o próximo dia 20, também das 8h às 20h, no Barradão.

Impugnação negada

Um dos candidatos ao cargo, o ex-presidente Raimundo Viana chegou a pedir a impugnação do pleito, alegando que a eleição não deveria incluir vice-presidente pois a função já está sendo exercida por Agenor Gordilho. Segundo ele, só deveria ser aberta votação para um novo vice se Gordilho pedisse a renúncia.

A solicitação de Viana, entretanto, foi negada na semana passada. A decisão de Paulo Catharino, presidente do Conselho Deliberativo, baseou-se no fato de que Agenor Gordilho foi indicado por Ivã de Almeida, e não eleito.

