Sócios do Vitória dão ideias para reforma do estatuto

"Um dia histórico". Assim, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, José Alves Rocha, definiu no domngo, 7, o que foi a assembleia geral de sócios realizada no último sábado, no estacionamento interno da administração do clube, na Toca do Leão. Segundo Rocha, cerca de 500 sócios (integrantes do plano Sou Mais Vitória e sócios-contribuintes ativos) marcaram presença no local.

O intuito principal do encontro - o primeiro desse tipo com o quadro de associados presente - foi a discussão do novo estatuto rubro-negro. Até então, as outras reuniões foram somente entre conselheiros.

"A assembleia não tinha caráter deliberativo. Era apenas consultiva. Foi muito bom ouvir reclamações, propostas, de todos os líderes de grupos de torcedores... Disso tudo, foi de comum acordo temas como: eleições diretas para presidente e conselho proporcional às chapas apresentadas", explicou José Rocha.

Cronograma

O presidente do Conselho ainda divulgou um cronograma para a discussão e conclusão da reforma do Estatuto.

O pré-projeto deverá ser entregue no dia 28 de setembro, em uma reunião do Conselho Deliberativo. No dia 26 de outubro acontece a Assembleia Geral Deliberativa, para discutir o novo Estatuto, que, dentre outras modificações, apresentará a introdução das eleições diretas.

"A assembleia foi um marco na história do Vitória. Foi a primeira vez desde a fundação que sócios tiveram a chance de debater questões internas do clube", disse Rocha.

