Sob pressão, Vitória vista o Galo no Independência

Nesta quarta-feira, 7, às 19h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é fora de casa contra o Atlético-MG, 3º colocado e candidato ao título. Sábado, 10, às 18h30, no Barradão, é a vez de enfrentar outro forte concorrente à taça: o vice-líder Flamengo.

A tabela desta semana do Vitória, que vem em 15º lugar e luta contra o rebaixamento, é dura sobretudo para o comandante do time, Vagner Mancini, um dos raros símbolos de longevidade entre os técnicos do futebol nacional.

Dentre todos da Séria A, apenas ele, Roger, do Grêmio, e Dorival Junior, do Santos, estão há mais de um ano à frente de sua equipe. Mancini foi contratado em 4 de junho de 2015. Roger, em 26 de maio. Dorival, em 15 de julho.

Já as outras 17 agremiações trocaram de treinador em 2016. Delas, 12 o fizeram com o Brasileirão em andamento. Além de Vitória, Grêmio e Santos, as outra exceções foram Atlético-PR, Fluminense, Palmeiras, Ponte Preta e Sport.

Dessas, só o Sport, na 13ª posição, não está na parte de cima da tabela (ver classificação na página B8). De qualquer forma, a campanha é superior à do Vitória, o que é um dos sinais de que Mancini já balança no cargo. Nas últimas duas partidas em casa pelo Brasileirão - 2 a 2 com o vice-lanterna Santa Cruz e 2 a 1 no lanterna América-MG -, parte da torcida vaiou o time e pediu a saída do treinador.

Vagner Mancini comentou: "O torcedor quer ver seu time ganhando. É um direito dele. Não podemos reclamar das vaias. Às vezes, ela é boa, pois não deixa que a gente fique acomodado. Ao longo de 15 meses à frente do Vitória, tenho vivido muitas coisas. Algumas me chateiam, outras me deixam feliz. A pressão existe pela falta de vitória em determinados momentos. Mas, não há técnico que não receba pressão. Todo mundo tem um ciclo dentro de um trabalho, mas o Vitória é um clube com o qual me identifico muito, e ainda quero viver muita coisa boa aqui".

Grande história

Mancini já está em sua terceira passagem pelo Leão. No currículo, acumula os títulos baianos de 2008 e 2016, além do acesso à Série A do Brasileiro no ano passado. No total, contabiliza 153 jogos. Na história do clube, só perderia para Bengalinha, que teria feito cerca de 250 entre as décadas de 50 e 70 (o número não é apurado com 100% de exatidão).

Nesta quarta, contra o Atlético-MG, Mancini revela conversa motivadora com os atletas para seguir firme no cargo e afastar o fantasma da Série B. "Nós temos feito bons jogos, apesar de resultados negativos. Podemos vencer o Atlético-MG. Eu desafiei os jogadores. Você tem que motivá-los, fazer com que eles entrem a fim de dar uma resposta positiva. É uma partida difícil, assim como foi com o Grêmio, em Porto Alegre, quando vencemos [2 a 1, em junho]".

Para a partida, serão quatro desfalques: Victor Ramos e Willian Farias, lesionados; Kieza e Vander, suspensos.

Os 20 técnicos do Brasileirão

Grêmio - Roger desde 26/5/2015

Vitória - V. Mancini desde 4/6/2015

Santos - Dorival Jr. desde 15/07/2015

Fluminense - L. Culpi desde 4/3/2016

Atlético-PR - P. Autuori desde 7/3/2016

Palmeiras - Cuca desde 12/3/2016

Ponte Preta - E. Baptista desde 15/4/2016

Sport - O. Oliveira desde 26/4/2016

Atlético-MG - M. Oliveira desde 20/5/2016

Flamengo - Zé Ricardo desde 26/5/2016

Corinthians - Cristóvão desde 19/6/2016

Chapecoense - Caio Jr. desde 25/6/2016

América-MG - E. Moreira desde 20/7/2016

Cruzeiro - M. Menezes desde 26/7/2016

Coritiba - Carpegiani desde 5/8/2016

Internacional - C. Roth desde 9/8/2016

Santa Cruz - Doriva desde 12/8/2016

São Paulo - R. Gomes desde 13/8/2016

Botafogo - J. Ventura desde 13/8/2016

Figueirense - Tuca desde 22/8/2016

