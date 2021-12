Sob pressão, Vitória recebe Sport para se distanciar do Z-4

O técnico Vagner Mancini nunca se viu em situação tão delicada no Brasileiro quanto para o jogo desta quarta-feira, 29, às 19h30, no Barradão, em Salvador, contra o Sport, pela 12ª rodada. A obrigação de ganhar sob risco de entrar na zona de rebaixamento e a ausência de seus dois melhores jogadores, os atacantes Marinho, machucado, e Kieza, suspenso, levaram a uma série de dúvidas no time titular.

Com a lesão de Fernando Miguel, sabe-se que Caíque será o goleiro. Já o time de linha tem indefinições de todos os tipos: táticas, técnicas, físicas e até com relação à experiência.

Para substituir os dois ídolos, são ao menos quatro candidatos: Vander, David, Rafaelson, único centroavante no elenco fora Kieza, e Gabriel, que atuou no lugar de Marinho há três dias (1 a 1 com a Ponte Preta). Estes últimos três são revelações do clube e não passam dos 20 anos. Já Vander vive má fase e não joga desde que entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o São Paulo, pela 8ª rodada.

"Marinho e Kieza farão muita falta. São os artilheiros da equipe, têm um peso muito forte e estão encaixados em nosso esquema de jogo. Sem eles, eu vou ter que remodelar o ataque do Vitória", disse Mancini.

Nenhum dos candidatos a entrar no setor ofensivo tem certeza que será escalado. Isso porque Mancini pensa em alternativas táticas. Uma é reforçar o meio de campo. Assim, o volante Flávio ganharia uma vaga. O meia Leandro Domingues correria por fora.

Na prática, raros são os atletas que já têm a escalação garantida e também já sabem em que posição vão jogar. Com a entrada de Flávio, Tiago Real seria deslocado para atuar quase como um ponta direita. Se um dos preteridos for Rafaelson, Dagoberto deve jogar mais centralizado.

Outra possibilidade que Mancini estuda é atuar com três zagueiros, no esquema 3-5-2, utilizado no último triunfo, 2 a 1 sobre o Grêmio. Se este for o escolhido, os volantes Willian Farias e Amaral jogariam mais à frente e Victor Ramos deixaria de ser zagueiro pela direita para tornar o jogador da sobra.

Mancini afirmou: "Eu ainda não defini a escalação. Vou falar com os atletas na concentração e sentir como eles estão. Quero ver ainda qual será a melhor solução contra o Sport. Agora, seja qual for, o Vitória tem que fazer a lição de 'casa'. Se já ganhou no Barradão de Corinthians e Inter, tem que ganhar do Sport também".

adblock ativo