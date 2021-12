Sob comando de técnico do sub-23, Vitória volta aos treinos

Sob comando do interino João Burse, técnico do sub-23, os jogadores do Vitória voltaram aos treinos nesta terça-feira, 31, após a goleada para o Atlético-PR e a demissão do treinador Vagner Mancini, no último fim de semana.

Ainda sem um novo treinador, Burse confirmou em entrevista coletiva, após as atividades na Toca do Leão, que comandará o Rubro-Negro diante do Cruzeiro, no próximo domingo, 5, no Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Pela manhã fui comunicado que comandaria a equipe. Estamos sempre preparados para oportunidades, e não foi diferente comigo. Elaboramos o treinamento, conversamos com a comissão técnica e conseguimos executar um trabalho positivo hoje”, revelou o treinador.

Nos trabalhos do dia, os atletas que atuaram na derrota diante do Furacão fizeram um trabalho em campo reduzido. O zagueiro Aderllan e os laterais Juninho e Marcelo Benítez estão em fase de transição e participaram das atividades.

Novo técnico

Nesta terça, o presidente Ricardo David teria recebido negativa de três nomes sondados pela diretoria: Abel Braga, Jair Ventura e Roger Machado, que não desejam assumir um time no meio da temporada.

Ao site Galáticos Online, Paulo César Carpegiani informou que não seria ele o novo comandante. Já Marcelo Chamusca disse à reportagem não ter sido contactado pela diretoria rubro-negra. Assim, o provável é que o Vitória concentre suas forças para acertar negócio com Zé Ricardo.

*Colaborou Rafael Teles

