Sob chuva, Vitória treina em dois períodos na Toca do Leão

O Vitória segue treinando bastante nesta parada da Copa América. Nesta segunda-feira, 17, o elenco comandado pelo técnico Osmar Loss realizou seus trabalhos em dois períodos na Toca do Leão.

No turno da manhã, os jogadores fizeram um exercício de fortalecimento muscular na academia do CT Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. Em sequência, o preparador físico Ednilson Sena realizou um aquecimento com ênfase em velocidade e força.

Com Osmar Loss, os jogadores deram início a uma espécie de minijogos. A atividade teve o intuito de aumentar a força, aceleração, desaceleração, passes e deslocamentos.

Por fim, debaixo de chuva, os zagueiros realizaram um treinamento específico, enquanto o restante do grupo fizeram um teste ergométrico e deram voltas em torno do campo. À tarde, o treinador Rubro-Negro realizou um treino técnico.

O grupo retoma os treino na manhã desta terça, 18, para dar sequência à preparação. No dia 13 de julho, o Leão retorna aos gramados para enfrentar o Cuiabá, no Barradão, pela 9ª rodada da Série B.

