Sob chuva, Vitória se reapresenta de olho no CRB

Após o empate por 1 a 1 diante do Sampaio Corrêa-MA, no último sábado, o Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 22, já visando o próximo duelo pela competição regional, diante do CRB, nesta quarta-feira, 24, às 19h30, no Barradão, em Salvador.

Sem poder contar com os meias Gabriel Santiago, Eduardo, o volante Fernando Neto e o atacante Ygor Catatau, todos lesionados e no Departamento Médico (DM) do clube, Rodrigo Chagas comandou uma atividade com foco nas finalizações do time Rubro-negro. Já no sistema defensivo, coube ao assistente Flávio Tanajura, liderar os específicos de bola aérea.

A preparação do Leão será finalizada nesta terça-feira, quando os jogadores farão o último treinamento antes do jogo, novamente, pela manhã, e depois seguem para a concentração na chácara Vidigal Guimarães, anexa ao Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz.

O Vitória está na 4ª colocação do Grupo B, com 7 pontos ganhos em 12 disputados. A distância para o líder ABC-RN é de um ponto.

