Sob chuva, Vitória realiza treino de finalização na Toca do Leão

O Vitória fechou na manhã desta sexta-feira, 26, o penúltimo dia da segunda semana de treinamentos presenciais no CT Manoel Pontes Tanajura. Seguindo o planejamento, a preparação do Leão será finalizada neste sábado, 27, pela manhã e o domingo será de repouso para os atletas rubro-negros. Na segunda-feira, 29, recomeçam os treinos no CT.

De acordo com a assessoria do clube, as atividades começaram às 8h30 na academia para os atletas que compõem o grupo 1. O fisiologista Rafael Daltro foi responsável pelo comando dos exercícios. Na sequência, no campo 1 do CT, todo o grupo foi submetido aos exercícios preventivos com a coordenação do fisioterapeuta Michel Aguiar. Em seguida, sob forte chuva, ocorreu o aquecimento com o preparador físico Ednílson Sena e começou a chover forte.

Finalizando as atividades do dia, o treinador Bruno Pivetti, auxiliado pelo assistente Flávio Tanajura dedicou a primeira parte do treino exclusivamente à finalização. Sem contato corporal, por fim, Bruno aproveitou para colocar em prática o que passou na teoria no dia anterior quando promoveu uma reunião virtual. O treinador posicionou os atletas em campo, simulando ações de jogo.

