Sob chuva, Jorginho testa opções para enfrentar o Cruzeiro

Sob forte chuva, o técnico Jorginho comandou nesta terça-feira, 15, na Toca do Leão, um treino coletivo e fez alguns testes no time que enfrenta o líder Cruzeiro nesta quinta, 17, às 21 horas, no Mineirão, na reestreia do Brasileirão.

Temendo o poder ofensivo da Raposa, o treinador rubro-negro resolveu sacar o atacante Willie e colocou Josa no meio, povoando o setor com volantes. Na frente, Dinei chegou a treinar, mas acabou poupado. No seu lugar, o prata da casa Léo Ceará jogou ao lado de Caio. Tarracha também foi testado no lugar de Euller.

Na manhã desta quarta, 16, Jorginho volta a trabalhar com os jogadores em campo e finaliza a preparação da equipe. À tarde, a delegação rubro-negra embarcar para Belo Horizonte.

adblock ativo