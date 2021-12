“Só eu e Paulo Carneiro temos legado”

Dentre os quatro candidatos à presidência do Vitória, o único que não se manifestava era Raimundo Viana, atual presidente. Ele explica que não queria misturar política com gestão. Agora, que a temporada acabou e o Leão permaneceu na Série A (foi o 16º colocado, a uma posição da zona de rebaixamento), Viana parte para tentar a reeleição. Nesta entrevista exclusiva, afirma que a política no clube teria abalado o elenco na parte final do Brasileirão. Como exemplos, diz que alguns candidatos divulgaram que a comissão técnica e muitos jogadores não seguiriam para 2017, o que teria desestabilizado o grupo, e chegaram a telefonar para alguns deles para dizer isso pessoalmente.

O pleito ocorrerá nesta quinta, quando a nova chapa do Conselho Deliberativo será eleita. Ela terá cinco dias para escolher o novo presidente. Viana será o presidente pela 'Vitória Cada Vez Mais Forte'; Ricardo David, pela 'Vitória De Todos Nós'; Ivã de Almeida, pela 'Vitória do Torcedor'; e Paulo Carneiro, pela 'Vitória Gigante'; Semana passada, os outros três candidatos vieram ao A TARDE para entrevistas. Na ocasião, Pedro Godinho, que pleiteia a presidência do Conselho, representou a 'Vitória Cada Vez Mais Forte'. Os vídeos podem ser vistos no portal de A TARDE.

Seus concorrentes estão em campanha há cerca de um mês. Por que você demorou tanto a confirmar a candidatura?

Antes, me permita pedir desculpas à torcida porque a gente não teve um desempenho no Brasileiro à altura do que havíamos projetado. Em segundo lugar, o time sofreu muito com o impacto decorrente da antecipação do processo eleitoral. A mídia passou a se ocupar fundamentalmente desse processo, que foi conduzido pelos candidatos de oposição. Isso repercutiu muito no grupo de jogadores. E meu compromisso era ser presidente, e não ‘presidente-candidato’. Eu fui para perto do grupo para blindá-lo.

De que forma a politização teria sido prejudicial ao plantel?

Vou dar um exemplo: há uns 15 ou 20 dias, um determinado candidato declarou que, se assumir, já tem treinador contratado, já tem um novo elenco... Falou que haveria desmonte. Isso chegou ao elenco, e o impacto emocional foi grande. Perdemos quatro pênaltis seguidos, cada um com um jogador diferente. Houve uma instabilidade. Havia uma interrogação sobre o futuro.

Algum jogador chegou a verbalizar essa instabilidade?

Vários. Até porque houve candidato que ligou para a casa de jogadores para dizer coisas desse tipo. Um outro candidato chegou a se dirigir a Marinho, em programa de televisão, e dizer: “Marinho, me aguarda. Quando eu chegar, vou resolver sua situação”. Que situação?! Marinho já é atleta do clube [tem contrato até o fim de 2018]. Parece que querem resolver a situação para ele sair.

Se você for eleito, existe chance de Marinho sair do Vitória?

De jeito nenhum. Tivemos muito trabalho para trazer Marinho e fizemos um esforço enorme para segurá-lo nas condições necessárias para que ele se formasse hoje um ídolo de repercussão internacional [Em junho, Marinho teve os direitos federativos e metade dos econômicos adquiridos pelo Leão].

O grupo de vocês parecia unido. Mas, eis que, em 2016, houve um racha, gerando a sua chapa e a chapa ‘Vitória De Todos Nós’. O que ocorreu?

Cometi um pecado lá atrás quando me vali de nomes que integraram a gestão de Carlos Falcão [antecessor de Viana]. Eu imaginei um nível de comprometimento que não existiu. As pessoas ficam ao seu lado às vezes sem revelar seus verdadeiros propósitos. Hoje, eu sei que montaram uma estratégia para um retorno aos poderes do clube. Estratégia que passava pela desestabilização do presidente e, consequentemente, do Vitória. Aí, depois, pessoas próximas a mim começaram a debandar, um a um. Eu me perguntava o por quê. Não havia explicação. O que diziam era: ‘o presidente é muito ligado a determinada pessoa, e eu não gosto dela’.

Essa pessoa seria o vice-presidente Manoel Matos?

Isso, uma das hipóteses. Mas, se falam que uma pessoa é muito influente e você quer participar do clube, então tem que passar a ocupar espaço e diluir essa influência. É assim que se trabalha de forma conjugada. Se você está insatisfeito, manifeste-se. Eu não sabia daquela raivosidade. Até hoje, eu ainda não soube o porquê. O que eu sei é que Manoel foi uma pessoa muto importante, dedicada ao clube. Ele tem lá o seu temperamento, mas cada um tem o seu. O Vitória deve muito a ele, e até agora eu não sei o que aconteceu. O fato é, se essas pessoas tinham algo contra ele, tomaram uma posição contrária a mim. Qualquer questão, era só conversar comigo. Hoje, estou convencido de que paguei muito caro por ter aceito algumas pessoas da gestão de Falcão, uma gestão fracassada, que não ganhou nem par ou impar.

Manterá Matos na diretoria?

Por mim, ele ficava. É raro encontrar alguém competente e que dê seu tempo de forma gratuita e praticamente integral a uma instituição. Mas, Manoel já declarou que não quer.

E quem será o substituto?

Ainda não pensei na nova diretoria. Mas, garanto que será uma diretoria de Raimundo Viana. Eu não farei conciliação com chapa nenhuma. Me coloco à disposição para ser colaborador de qualquer gestão. Assim como nada impede que, eleito presidente, ao formar a minha diretoria, eu possa me valer de nomes de outra chapa. Para mim, quem é rubro-negro já tem 50% de aprovação. A prioridade será minha chapa, mas, se eu não tiver alguém com o perfil que procuro para uma determinada função, posso buscar um nome em outra chapa.

Paulo Carneiro seria um nome para diretor de futebol?

Não, isso nunca foi pautado. Falaram por aí para desestabilizar minha chapa. Mas, acho a chapa de Paulo forte. Ela e a minha são as únicas que têm legado para mostrar. Mas, acho que a minha leva vantagem. Ele governou por mais de 10 anos [1991 a 2005]. Já eu só tenho um ano e meio [assumiu em março de 2015 para completar o mandato de Carlos Falcão, que havia renunciado]. E olhe meu legado! Recebi o time na Segunda Divisão, agora está indo para o segundo ano na Primeira. O patrimônio é invejável. Todas as outras chapas elogiam. E a chapa de Paulo ainda tem dois carimbos ruins. Um foi a Terceira Divisão. Outro foi ter sido diretor e vestido a camisa do Bahia. Mas, não é isso que ganha eleição. Legado ganha. Uma coisa que faltou na minha gestão foi comunicação. Poucos souberam do que construímos. Quando assumi, o Vitória só tinha o campo do Barradão para treinar. Hoje, tem sete. Três foram reformados, e três foram construídos. Na divisão base, as instalações foram todas reformadas. No basquete, disputamos o NBB, o que dá projeção internacional à nossa marca. Na sede do remo, quando chovia, molhava mais dentro do que fora. Reformamos lá, melhoramos a academia. Era importante irem ver.

E a eleição direta, por que ainda não foi aprovada?

Se eleito, meu primeiro ato será levar ao novo Conselho Deliberativo aquele projeto que apresentei há alguns meses e que foi reprovado pelo Conselho atual. Na época, sensibilizei o presidente do Conselho, José Rocha, a aceitar aquela minha iniciativa. Uma iniciativa dele parou na Justiça. Outra, ele não deu prosseguimento. Era preciso construir uma ponte para viabilizar a reforma estatutária. Então, nós, da diretoria, apresentamos nosso projeto, que contemplou pontos dos outros dois. Tiveram a sandice de dizer que eu não tinha competência legal para apresentar um projeto. Ora, qualquer membro do clube tem. Basta levar o projeto para o Conselho Deliberativo. E o meu, que contemplava a eleição direta, não passou porque o Conselho atual é controlado basicamente por Falcão. Tanto que a chapa dele tem a maioria dos membros do Conselho atual. Eu vou disponibilizar a lista dos conselheiros que votaram contra meu projeto.

