Site da Rede Globo erra escudo do Vitória em programação

O site oficial da Rede Globo, proprietária dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, cometeu um equívoco com o escudo oficial do Vitória.

Na imagem mostrada, ao invés das letras E.C.V .(sigla para Esporte Clube Vitória), o que era mostrado era o nome "Vice", termo usado pejorativamente pelos torcedores do Bahia para provocar o seu rival.

O escudo foi utilizado para a anunciar a programação da Rede Globo do domingo, 14, quando o rubro-negro baiano enfrenta o São Paulo no Barradão, às 16 horas. A partida terá transmissão para o estado de São Paulo.

Pouco depois do 'equívoco' começar a ser compartilhado por torcedores nas redes sociais, o erro foi corrigido com a troca pelo escudo oficial do clube. Mesmo assim, a diretoria do Vitória já está sabendo do caso e estuda quais medidas legais pode tomar sobre o caso.

Não é a primeira vez que esta troca ocorre. Em fevereiro deste ano, o bloco Olodum também cometeu a mesma troca no seu abadá para o carnaval.

