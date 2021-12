Site argentino diz que Escudero deve voltar ao Boca Júniors

O impasse pela renovação do contrato do meia Escudero com o Vitória deve chegar ao fim nos próximos dias e ele deve mesmo ir para longe do Barradão.

O site argentino "Olé" divulgou que o gringo deve retornar para o Boca Júniors ao término do empréstimo com o Vitória - dia 31 de dezembro - e cumprir os seis meses de contrato que ainda restam com o clube xeneize.

Preterido pelo clube desde que chegou, em 2010, antes de desembarcar na Toca do Leão, Escudero havia sido emprestado ao Grêmio, em 2011, e ao Atlético-MG, em 2012.

No Leão desde o início de 2013, ele foi um dos que mais atuou com a camisa rubro-negra na temporada e um dos pilares do esquema tático de Caio Júnior e Ney Franco.

Recentemente o empresário do meia procurou o Vitória e apresentou a proposta para estender o vínculo e aguarda o contato da diretoria.

