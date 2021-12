Sinval Vieira: “Temos que mudar o estilo de jogo”

Apesar de assumir a liderança do Grupo E na Copa do Nordeste ao vencer, no sábado,11, o América-RN por 2 a 1, a diretoria do Vitória ainda não está satisfeita com o futebol que o clube vem apresentando nesse início de temporada.

O diretor de futebol, Sinval Vieira, ponderou que o elenco conta com muitos jogadores recém-chegados que ainda precisam entrar em forma, mas acredita que mudanças são necessárias.

“Estamos atentos ao time. Foram 14 contratações e sabemos que nem todas serão eficientes. Muitos ainda estão fora de forma, isso é um fato. Mas acredito que faremos mudanças no estilo de jogo, porque não está casando com as características dos jogadores que temos à disposição”, defendeu o dirigente.

Mesmo assim, Sinval afastou a possibilidade do Vitória trocar o treinador. Em vez disso, disse que a diretoria deve trabalhar junto com Argel Fucks para encontrar a melhor solução em campo. “Mudar de treinador não está nos planos. Mas mudar o estilo de jogo, sim. Precisamos melhorar o desempenho do time e vamos trabalhar em conjunto para isso acontecer”, acrescentou.

Além disso, o diretor não descarta novas contratações – como, por exemplo, laterais e zaga, posições muito criticadas pela torcida.

“Sabemos que temos deficiências e não podemos deixar que elas continuem. Mas eu só posso dizer que estamos atentos a tudo, ao mercado, e vamos dar mais um tempo para as coisas começarem a se acertar. Não queremos perder o equilíbrio”, opinou.

Passado um mês da reapresentação da equipe em 2017, Sinval acredita que ainda está cedo para ver o elenco totalmente entrosado. Mesmo assim, acredita que a participação do Vitória no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste não está ruim.

“A análise não chega a ser positiva. De todas as partidas que fizemos até agora, perdemos uma só. Mas o que a diretoria disse que ia fazer, ela fez, que foi contratar jogadores de qualidade. Agora temos que acertar o time”, disse.

adblock ativo