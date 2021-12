Sinval Vieira confirma acerto com Bruno Ramires: "Só falta chegar e assinar"

As contratações do Vitória parecem não ter acabado com o anúncio do atacante Paulinho, último contratado do Leão. Nesta sexta-feira, 20, durante coletiva de apresentação de Geferson e Alan Costa, o diretor de futebol da equipe, Sinval Vieira, confirmou acerto com Bruno Ramires, do Cruzeiro, e disse também que tem conversado com outros três atletas de frente: André Lima, do Atlético-PR, Carlos, do Atlético-MG, e Rodrigão, do Santos.

O dirigente revelou que está tudo certo com o volante Bruno Ramires, do Cruzeiro, que chega para suprir a ausência do volante Marcelo, que está perto de ser negociado para um time de Israel. "Bruno Ramires está tudo certo. Só falta ele chegar pra assinar. Além dele, só mais Carlos, Rodrigão e André Lima", afirmou Sinval.

No setor ofensivo, Sinval espera fecha com, pelo menos, dois desses nomes. O atacante Carlos, do Atlético-MG, está bem encaminhado com o Rubro-Negro, ainda segundo o dirigente. Já Rodrigão, do Santos, tenta a liberação com Dorival Jr, técnico da equipe. E André Lima, segundo Sinval, está bem encaminhado. Sinval ressaltou que não está conversando com outros nomes.

A assessoria do Vitória, por meio do Twitter, ressaltou que são apenas sondagens e que ainda não há nada assinado com os aletas.

O time se reforça para o início da temporada. Na quinta que vem, 26, o time vai pegar o Sergipe-SE, às 19h, no Barradão, pela estreia na Copa do Nordeste. O Leão está no Grupo E.

