Silvoney Salles acusa presidente do Leão de fazer jogo sujo

Parecia uma tarde normal no noticiário do Vitória: time novamente não vence, não convence, e a diretoria não contrata. Mas a crise sempre tem a missão de provocar novos menus de informações pitorescas.

Na quinta-feira, 15, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Silvoney Salles, esteve na sede do jornal A TARDE, 'à paisana', para pagar uma nota oficial sobre comunicado do órgão do clube. Ao ser descoberto no departamento de classificados, ele explicou o motivo de sua presença: o presidente Raimundo Viana teria proibido qualquer publicação do Conselho no site oficial do Leão.

"Quando Raimundo Viana soube que foi retirado (da comissão para reforma do estatuto), ele não gostou. José Rocha (presidente do Conselho) fez uma nota oficial sobre a formação da comissão e pedimos para que fosse divulgada no site oficial. Procuramos Roque Mendes (assessor de comunicação do clube), mas ele me disse que o presidente deixou ordem expressa de que nada do Conselho pode ser publicado. O ato da assembleia do dia 6 também até hoje não foi colocado no site. Por causa da necessidade de publicitar isso, eu e José Rocha pagamos do próprio bolso para publicarmos no jornal o ato", relatou Salles.

Esse 'racha' começou após mudança no grupo responsável pela reforma do estatuto. Viana acabou excluído, sob alegação de que ele já tinha a atribuição de presidente.

"Estamos estranhando esta postura de Viana porque nem com (o ex-presidente) Paulo Carneiro isso aconteceu. Com (Carlos) Falcão e Alexi (Portela Júnior), nem pensar. O novo presidente está cerceando um direito do Conselho de usar um órgão institucional do clube, que é o site. O que nos obriga a fazer o pagamento. Em 42 anos de clube, nunca vi uma atitude tão despropositada como esta", disse Salles.

Também acusou a diretoria de não convidar Rocha e ele para o lançamento dos novos uniformes do clube, terça. Viana e Mendes não foram contactados pela reportagem na noite de quinta.

A próxima reunião da comissão pela reforma do estatuto será na próxima segunda-feira, no escritório de Rocha, com todos os membros, titulares e suplentes.

