Siles vê Vitória superior na Série B, mas diz que o time precisa "finalizar melhor"

Desde que Ramon Menezes assumiu o comando técnico do time do Vitória, o volante Pablo Siles tem sido uma das figurinhas carimbadas em rigorosamente todas as partidas até o momento. No último jogo, inclusive, o jogador esteve na seleção da rodada na Série B, mesmo o Leão tendo perdido para o Coritiba.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 25, o uruguaio de apenas 23 anos avaliou os últimos desempenhos do Rubro-Negro dentro do certame nacional. De acordo com Siles, o Vitória demonstrou mais qualidades do que as demais equipes que enfrentou, entretanto, tem deixado a desejar na hora de concluir a gol.

"Fomos superiores aos nossos adversários, mas, por mais que sejamos superiores, o que importa é o resultado, é o que manda no futebol. Creio que o que nos falta é finalizar melhor as jogadas. Fomos superiores aos rivais que enfrentamos, mas, por mais que tenhamos sido superiores, precisamos ganhar. Isso que nos falta: finalizar", analisou o uruguaio.

Anunciado como meia pelo Vitória, Pablo Siles tem desempenhado uma função mais parecida a de um segundo volante, vindo de trás para articular as jogadas na faixa central do campo. Durante a entrevista, o uruguaio foi questionado sobre onde se sente mais confortável para atuar.

"Por característica, nos últimos jogos no Danúbio, joguei de segundo volante, o técnico me pedia dinâmica, me ajudou muito a mudar de jogo. Ter mais dinâmica. Melhorei muito. Isso facilitou que eu pudesse jogar agora no futebol brasileiro", explicou.

Anunciado em meados de maio, como o novo reforço do Leão, Pablo Siles só teve sua primeira oportunidade entre os titulares quase um mês depois, no duelo de volta contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Apesar da relativa demora, o atleta soube aproveitar a oportunidade e não saiu mais dos titulares de Ramon Menezes.

Com relação a rápida adaptação que teve no time rubro-negro, o uruguaio afirmou que se surpreendeu, principalmente pela diferença no dinamismo, quando comparado ao ritmo do seu país. No entanto, ele também fez questão de enfatizar a contribuição dos colegas de time no processo.

"A verdade é que eu pensei que ia custar um pouco mais me adaptar, mas os companheiros fizeram minha adaptação mais fácil. O futebol brasileiro é muito dinâmico, muito técnico. É uma diferença técnica tremenda em comparação com o jogo no Uruguai, é muito mais técnico e dinâmico", encerrou Pablo Siles.

adblock ativo