Silas recusa convite e Vitória segue sem treinador

A diretoria pretendia anunciar esta semana o nome de Silas Pereira como novo técnico do Vitória. Ficou só no pretendia. Depois de longas negociações, o treinador e Vitória não entraram em acordo e Silas preferiu continuar trabalhando no Qatar.

"Está descartada a ida de Silas para o Vitória, infelizmente. Tivemos conversa, mas o treinador preferiu continuar por mais seis meses fazendo um trabalho fora do País. Ele ficou muito feliz com o interesse do Vitória e até assegurou que gostaria de treinar o clube. Porém, ainda não foi a hora dele voltar para o Brasil. As conversas estão encerradas", assegurou o empresário do técnico, Adriano Spadoto.

Sem os preferidos Marcelo Oliveira e Silas, o diretor de futebol do clube, Raimundo Queiroz, segue apenas despistando com filosofia.

"Todos os nomes agradam, desde que o os números provem o contrário", confundiu Queiroz, ao ser indagado se Péricles Chamusca passou a ser o novo primeiro da vasta lista de possibilidades. Cristovão Borges também voltou a ser lembrado pela imprensa baiana, além de Joel Santana. "Joel não passa de especulação. Não é ele", ponderou o presidente Alexi Portela.

Atualmente, Chamusca está sem clube e já se mostrou interessado em treinar o Vitória, mas que não foi procurado. Diretoria não fala quando pretende anunciar um técnico. O elenco se reapresenta dia 26 de dezembro. Sem técnico?

adblock ativo