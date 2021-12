Show do Olodum antes do jogo Vitória e Ceará é adiado

A apresentação da banda Olodum que aconteceria neste domingo, 17, antes do jogo entre Vitória e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, foi adiada. Segundo nota divulgada pelo clube, a direção do Vitória comunicou que "em entendimento com o Olodum decidiu adiar a apresentação que seria feita por um grupo de músicos e os cantores do bloco".

Segundo a nota, "as duas diretorias estão em negociação para uma festa num futuro próximo, quem sabe numa possível final da Copa do Nordeste".

Polêmica - A apresentação do Olodum no Barradão vem como pedido de desculpas do grupo após o incidente que revoltou a torcida e diretoria do rubro-negro baiano. É que na confecção os abadás do Olodum para o carnaval, que faziam uma homenagem ao futebol e o samba, trocaram o escudo oficial do Vitória por uma imagem com a palavra "Vice".

Devido ao equívoco, o Olodum retirou de circulação todos os abadás que tinham a imagem não oficial, além de se comprometer a fazer uma apresentação para o rubro-negro baiano.

