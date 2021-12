Sermão de Uelliton contribuiu para triunfo do Vitória

Misturar Uelliton com microfone só dá uma coisa: polêmica. Porém, desta vez ele usou o gogó para o bem. Sem medir palavras, o capitão honrou a braçadeira e deu um verdadeiro sermão antes, durante e depois do triunfo sobre o ASA por 2 a 0, na terça-feira, 16.

"Meu papel de capitão não pode ser apenas dentro de campo. Chamei a atenção de todos e reclamei da nossa postura. Quem não quer ficar aqui, tem que sair do grupo, pois aqui somos uma família", bradou Uelliton, sem mencionar nomes.

O capitão também elogiou. "O grupo não está rachado, pois a grande maioria está focada. Os que estiveram aqui no jogo, no banco, ou assistindo, querem o topo", completou o atleta, que reuniu o grupo no final para parabenizar pelo esforço.

Homenagem a Bebeto - O tetracampeão pela Seleção e ex-jogador do Vitória Bebeto esteve presente no Barradão para acompanhar o clube pelo qual torce.

O ídolo também recebeu uma homenagem do clube e do presidente da CBF, José Maria Marin, que também acompanhou a partida com o ASA. "Estou emocionado por voltar à minha casa: o Barradão", disse Bebeto.

