Serginho deve ganhar titularidade no Vitória

O triunfo de quinta-feira, 25, pelo jogo de ida do mata-mata da Copa Sul-Americana, quando bateu o Coritiba de virada por 2 a 1 na Fonte Nova, trouxe dois importantes alentos ao técnico Vagner Mancini. O primeiro a retomada do caminho das vitórias, o que aliviou o clima pesado que pairava na Toca do Leão.

O outro foi a provável solução para um problema na escalação deste domingo, 28. Às 18h30, o Vitória recebe o América-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marinho, principal jogador da equipe, não joga, pois cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que Mancini mude a formação tática rubro-negra. Isso porque o meia Serginho entrou no intervalo da partida, quando o Vitória perdia por 1 a 0, e foi peça participativa na virada. Serginho deve ser o escolhido para ser titular amanhã em detrimento dos atacantes Dagoberto, mal fisicamente, Nickson, considerado inexperiente, e Rodrigo Ramallo, que ainda não correspondeu às expectativas.

Serginho garante que a mudança do esquema 4-3-3, com três atacantes, para o 4-4-2, com quatro meias, não prejudicará a força ofensiva rubro-negra. "Tanto eu como Cárdenas [meia ofensivo titular] podemos chegar à frente para participar da finalização das jogadas. Se eu for o escolhido, estou pronto para ajudar", disse.

"A gente sabe que tem a obrigação de vencer, até porque o América-MG é o lanterna do campeonato. Para nós, todo jogo será uma final", garantiu.

