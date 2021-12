"Será uma oportunidade de ouro", diz Lúcio Maranhão

Depois de ter colhido bons frutos em 2012 com Neto Baiano, com Elton e com William, atacantes que já deixaram o clube, o Vitória agiu cirurgicamente e já anunciou o seu primeiro centroavante para a próxima temporada.

Na tarde desta sexta-feira, 14, o rubro-negro baiano apresentou Lúcio Maranhão, jogador que se destacou por ter marcado 40 gols pelo ASA de Arapiraca, número que, na disputa pela artilharia nacional, o deixou atrás apenas de Neymar, do Santos, autor de 43 tentos, e de Zé Carlos, do Criciúma, que marcou 41 gols.

"Vai ser um desafio e tanto. Queria agradecer ao Vitória, porque será uma oportunidade de ouro. Vou dar meu máximo para chegar aos meus objetivos e aos do Vitória. Tanto eu quanto meus empresários optamos pelo Vitória pela tradição e pelo respeito que tenho por essa equipe, apesar de nunca ter jogado nela. Tenho certeza que vou fazer história aqui", disse Lúcio Maranhão, em entrevista coletiva à imprensa.

O jogador, que chega por empréstimo ao time baiano até o final de 2013, falou ainda que pretende ultrapassar o número de gols que marcara em 2012 e se disse identificado com a camisa rubro-negra.

"Trabalharei forte para, quem sabe, alcançar e ultrapassar essa meta. Vou dar o máximo para que sempre alcance meu objetivo, que é dar os três pontos ao Vitória. Acho que essa camisa colou em mim. Tenho que desfrutar dela e fazer aquilo que sei fazer de melhor", prometeu.

Antes de o atacante ter falado pela primeira vez como atleta do Vitória, o presidente em exercício do Leão, Carlos Sérgio Falcão, contou que dissera antes ao jogador quais são os planos do time baiano para o ano de 2013.

"Falamos para ele que o Vitória tem metas ousadas para 2013, que é conquistar a Copa do Nordeste, recuperar a hegemonia do Campeonato Baiano e fazer uma grande apresentação na Copa do Brasil e na Série A", disse Falcão.

Nascido a 28 de novembro de 1988 em São Luiz, no Maranhão, Lucielmo Palhano Soares, o Lúcio Maranhão, já jogou pelo Maranhão, pelo Horizonte e pelo ASA.

