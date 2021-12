Sem William Henrique, Vitória finaliza preparação

O Vitória realizou, na manhã deste sábado, 8, o último treino antes do jogo contra a Catuense, que ocorre às 16 horas deste domingo, 9, no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas.

O técnico Ney Franco testou duas formações durante o coletivo-tático, realizado na manhã deste sábado, no campo 3 do CT Manoel Pontes Tanajura. Depois, os jogadores participaram do tradicional rachão.

O único que não treinou foi William Henrique, poupado por estar sentindo dores na panturrilha da perna direita. Ele apenas assistiu ao treinamento enquanto fazia aplicação com gelo no local da contusão, sofrida durante o jogo contra o Serrano, na última quinta, 6, quando o Leão venceu por 3 a 0.

O médico Luís Filipe Fernandes acredita que o atacante deve se recuperar a tempo para a partida desse domingo. O jogador, inclusive, está entre os 21 relacionados [confira a lista abaixo]. Mas Ney Franco preferiu não confirmar os 11 titulares - o que deverá ser feito apenas neste domingo, horas antes do jogo.

O treinador rubro-negro fez apenas uma modificação na lista dos jogadores selecionados para o jogo contra a Catuense em relação ao jogo passado: saiu o atacante Rômulo e entrou o meia Felipe.

O Vitória é o líder do Grupo 2, com 13 pontos. Já a Catuense ocupa a terceira colocação do Grupo 3, com 5 pontos ganhos.

