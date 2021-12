Sem Walter, Vitória embarca para encarar Sampaio Corrêa no Maranhão

O Vitória embarcou na manhã desta sexta-feira, 19, rumo à cidade de São Luiz, no Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado, 20, no estádio Castelão, na capital maranhense, pela Copa do Nordeste.

Sem poder contar com os atacantes Walter e Wesley Pionteck, o técnico Rodrigo Chagas perdeu também o meia Gabriel Santiago, que rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo e se junta a Eduardo e Fernando Neto no departamento médico do Leão.

Na 2° colocação do Grupo B, o Rubro-Negro tem seis pontos no torneio nordestino, atrás apenas do Fortaleza, com sete. Já o Sampaio Corrêa é o vice-lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos de nove disputados.

