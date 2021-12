Sem Victor Ramos, Vitória terá William contra São Caetano

Pouco depois de ter batido o CRB na noite da última terça-feira, 23, a comissão técnica do Vitória já divulgou a lista de relacionados para a partida de sexta-feira, 26, contra o São Caetano, no Barradão.

Enquanto o zagueiro Victor Ramos ainda segue em recuperação de uma lesão muscular e está vetado para o duelo contra o Azulão, o rubro-negro comemora o retorno do atacante William, que cumpriu suspensão no jogo contra o time alagoano.

Com vista em dar prosseguimento à busca pelo título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica do clube também apresentou uma novidade na programação: os atletas relacionados entrarão em regime de concentração a partir das 23h desta quarta.

Liberados de atividades mais fortes nesta tarde, os jogadores do Leão que atuaram em Maceió foram à Toca do Leão somente para almoçar, para serem avaliados pelos médicos do clube e para participarem de um trabalho regenerativo.

O elenco rubro-negro volta ao batente somente às 10h desta quinta-feira, 25, quando o técnico Ricardo Silva definirá a equipe que começará a partida contra o São Caetano, adversário direto do time baiano na briga pelo acesso.

Falta pouco - Embora as estatíticas que levam em conta as edições anteriores da Série B dêem o acesso como certo, a matemática da atual tabela de classificação recomenda cautela aos rubro-negros. Até então, apenas é possível afirmar que, se conseguir um triunfo sobre o Azulão, o Vitória alcançará os 69 pontos e dependerá de muito pouco para sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional.

