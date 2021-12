Sem Victor Ramos e Willie, Vitória faz coletivo

Duas baixas reduziram as opções do técnico Caio Júnior em treino coletivo na tarde desta quinta-feira, 28, no gramado do Barradão: o zagueiro Victor Ramos, com dores musculares, e o meia-atacante Willie, com lesão na genitália.

Segundo os médicos do clube, o defensor não deverá passar muito tempo no departamento médico, mas o jovem meio-campista, que levou uma bolada nos órgãos genitais, foi diagnosticado com um traumatismo escrotal e deverá ficar afastado por até cinco dias.

Para a vaga de Victor Ramos, o treinador rubro-negro testou Gabriel Paulista, que atuou ao lado de Cardoso. Ainda no setor de defesa, Caio promoveu outra mudança: sacou Euller e lançou mão de Nino Paraíba. Marcos, então, foi improvisado na lateral esquerda.

Sendo assim, o time titular foi formado por Deola; Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Cardoso e Marcos; Cáceres, Luís Alberto, Escudero e Renato Cajá; Maxi Biancucchi e Dinei.

No próximo sábado, 2 de março, o Vitória disputará um jogo-treino contra o time de juniores. Antes, nesta sexta-feira, 1, o elenco volta ao batente às 16h.

adblock ativo