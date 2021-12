Sem Victor Ramos, Caio Júnior treina só com titulares

De acordo com os médicos do Vitória, ainda não será contra o Juazeiro, no próximo domingo, 24, que o técnico Caio Júnior poderá contar pela primeira vez com o zagueiro Victor Ramos, que ainda não reestreou pelo rubro-negro em 2013. Com lesão na coxa, o defensor ainda não se recuperou totalmente e segue em tratamento.

Na tarde desta terça-feira, 19, no primeiro treino em que comandou na semana, o treinador do Leão trabalhou exclusivamente com os titulares e com o goleiro Wilson. Num trabalho técnico, Caio Júnior dividiu os atletas em dois grupos e promoveu um trabalho de posse de bola e de finalização.

De um lado, treinaram Deola, Nino Paraíba, Gabriel, Cardoso, Mansur e Biancucchi; a outra equipe teve Wilson, Michel, Luís Alberto, Renato Cajá, Escudero e Nicácio.

Em separado, os demais jogadores do elenco trabalharam a parte física. O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta quarta-feira, 20.

Gabriel continua - De acordo com a direção do Vitória, o dinheiro que confirmaria a transferência do zagueiro Gabriel Paulista para o Vasco ainda não chegou aos cofres do time baiano e, por conseguinte, o jogador segue normalmente na Toca do Leão.

Mas o clube, que havia determinado como prazo límite esta terça-feira, ainda admite que a negociação possa se confirmar no futuro. O Vitória reafirma ainda que só libera Gabriel para o Cruzmaltino se o dinheiro da transferência - R$ 4 milhões - for pago antecipadamente.

adblock ativo