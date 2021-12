Sem vencer na Série A, Leão se reforça na defesa e no ataque

Como é de praxe nos times baianos, junto com o começo do Brasileirão vem também a segunda leva de reforços da temporada. Ainda sem vencer na Série A, o Vitória está próximo de anunciar duas contratações, uma para cada grande área do campo.

O primeiro, que já treina na Toca do Leão, é o atacante Lucas Fernandes. Aos 24 anos - completos nesta terça-feira, 24 - o jogador pertence ao Fluminense e defendeu o Paraná no início deste ano.

Treinar na Toca não chega a ser uma novidade para Lucas, que defendeu os times sub-15 e sub-17 do Rubro-Negro.

Na outra grande área, o reforço é o zagueiro Aderllan. O defensor pertence ao Valencia, da Espanha, e estava emprestado ao São Paulo. De acordo com o site GloboEsporte.com, o Vitória receberá o repasse do empréstimo.

Aderllan chegou ao Tricolor Paulista no meio de 2017, mas não se firmou entre os titulares. Este ano, ele jogou em apenas duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, 23, o defensor de 29 anos passou por exames médico na Toca.

Além deles, outros dois jogadores podem pintar na Toca: o atacante Copete, do Santos, e o meia Felipe Gedoz, do Atlético-PR. Copete já até fechou o valor do salário: R$ 250 mil. Falta só acertar as luvas. Outros clubes se interessaram pelo jogador, inclusive o Bahia, que considerou alto demais o investimento.

Já Gedoz não vem jogando por questão de "ordem técnica", segundo o técnico Fernando Diniz. O salário de Gedoz gira em torno de R$ 200 mil. Vale lembrar que depois do Baianão, o Leão também já trouxe o lateral Jeferson e o atacante Wallyson, que ainda não foi anunciado.

*Colaborou Daniel Dórea

adblock ativo